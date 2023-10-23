北京故宮舊稱紫禁城，於明代永樂18年（1420年）建成，是世界現存最大、最完整的木質結構的古建築群，也是明清兩朝皇帝居住的地方，不過清朝滅亡後，故宮就成了一座名副其實的鬼城，沒人在此居住，坊間更傳言此地陰氣太重，鬼影幢幢，每到夜裡就有成群烏鴉徘徊不散，事實上背後跟一座神秘石墩有關。

根據陸網報導，坤寧宮是明朝皇后的寢宮，清朝入關後這裡被改成祭祀薩滿教的場所，薩滿在滿文是巫師的意思，而祭祀主要有兩個環節，分別為手舞足蹈、口唸祝詞，類似於古代的跳大神，另一個則是殺豬祭祀。

雖說祭祀完後豬肉會分給值班大臣和侍衛享用，但祭祀是每天進行的，平日祭祀用豬4隻，大祭的時候用豬39隻，吃不完的豬肉就會放在坤寧宮前的石墩上。石墩插著一根名叫「索倫桿」的桿子，上方放置托盤，會有專人將剩肉和碎米攪拌在一起，放置在盤內，供滿族人心中的神鳥「烏鴉」享用，這就是為何舊時紫禁城附近總能看到烏鴉的原因。

至於為何滿族人會將烏鴉視為神鳥，相傳清太祖努爾哈赤有次被敵軍追趕，在走投無路之際有群烏鴉將他團團圍住，藉此瞞過追兵，救了他一命，從此烏鴉便被滿族人奉為神鳥。

清朝滅亡後，索倫桿便毫無用處，不過學者發現，每到冬夜就會有成群烏鴉出現，這是因為熱島效應使得郊區溫度比市中心低得多，而紫禁城恰巧位於北京市中心，溫度最高，所以烏鴉白天會前往郊區覓食，夜晚便到故宮避寒。