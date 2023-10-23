「咩咩除草隊」出動！英國一名男子日前外出不在家，手機卻突然收到住家門鈴的訪客通知，他打開來查看監視器畫面，未料沒有看到任何人類，反而有50隻綿羊組團闖入他家的花園，接著開心地低頭吃草，讓男子傻眼不已，直呼「這真是太瘋狂了！」

根據《每日郵報》報導，英國一名52歲男子霍林沃斯（Craig Hollingworth）日前出門在外，突然收到家裡門鈴的訪客提醒，他拿出手機查看監視器畫面，原本以為會看到人類站在門外，未料卻有多達50隻的綿羊闖入花園內，開始大肆咀嚼剛割下來的青草。

從影片中可以看到，羊群有秩序地進入花園內，分別在兩塊草地上低頭吃草，最後全部集中在畫面右側的草地，還不斷發出咩咩叫的聲音。霍林沃斯對眼前這幕感到驚訝不已，受訪表示，「我不知道牠們來自哪裡，我猜可能是不遠處的田野。當我不在家時，透過手機看到花園裡有一大群羊，這真是太瘋狂了。」

羊群在霍林沃斯家中待了整整20分鐘才離開，隨後穿越幾個鄰居的花園，就被姍姍來遲的牧民趕回家。霍林沃斯透露，他在家裡裝設了8台監視器，經常可以拍攝到兔子、老鷹等野生動物，但這是第一次看到一整群牧場動物來訪，讓他感到神奇又好笑。