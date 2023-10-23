The earth was breathing deeply this morning #StormBabet pic.twitter.com/HhSvI2AaJt — Dan S. MacAbre-St. Saens (@dsnugentmalone) October 20, 2023

「巴貝特」風暴（Babet）近日挾著狂風暴雨肆虐英國，有網友當時遛狗到一半，驚見整片森林地面被強風掀起，畫面猶如「森林魔毯」在林間飄動，讓他錯愕直呼，「我們來這邊有上百次了，從來沒看過這樣的場景。」

根據英國廣播公司（BBC）報導，家住英國蘇格蘭史特靈郡（Stirlingshire）的大衛（David Nugent-Malone），近日一如往常帶著自家愛犬前往當地一處森林遛狗，沒想到卻意外目睹神奇一幕，於是將畫面拍下PO網。

影片中可見，受到巴貝特風暴影響，整片林地被強風吹掀開，看起來猶如森林正張大嘴巴呼吸，就連大衛的狗腳下的土地一起被吹起，懸浮在半空中。

大衛事後心有餘悸地說，「我們來這邊有上百次了，從來沒看過這樣的場景。」他提到，當風暴襲來時，周圍的森林相對平靜，唯獨這片林子似乎匯集了所有的風，將整片林地吹起，「相互交織的樹根就像泥濘的桌布一樣隨風飄動」。

「巴貝特」風暴近日挾著狂風暴雨肆虐英國，在多地造成嚴重破壞，當地氣象局發布紅色警戒，截至目前為止已造成3人死亡。