許多人會去圖書館或是漫畫店借書,若是逾期未還,除了會衍生罰金之外,還可能被取消借閱資格,日前美國紐約一間圖書館收到一本逾期90年的書籍,沒想到滯納金只要5美元(約新台幣160元),跌破不少人眼鏡。

根據《紐約郵報》報導,紐約拉奇蒙特公共圖書館9月底收到一個來自維吉尼亞州的包裹,打開後發現竟是一本由約瑟夫·康拉德(Joseph Conrad)所著,1925年出版的《青春和另外兩個故事》(Youth and Two Other Stories),然而該書的歸還到期日為1933年10月11日,意即逾期了長達90年之久。

報導指出,該書是由家住維吉尼亞州的摩根(Joanie Morgan)所寄回,他在已逝繼父的遺物中發現這本書,並在書籍背後的書卡中得知已經逾期了近90年,於是7月時聯繫圖書館,並於9月底將書寄回。

至於逾期90年的書籍,罰金怎麼算?根據拉奇蒙特公共圖書館規定,書籍每逾期一天就要支付20美分的罰金,換算下來至少要支付6400美元(約新台幣20.7萬元),但由於館方規定罰金上限是5美元,所以就算逾期90年,也只要上繳5美元即可。此外,雖然該書是館方自1926年開放以來,逾期最長的書籍,但依規定只要逾期30天未歸還,就會被視為遺失,所以早早就被移出館藏名單。