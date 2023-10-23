許多人會去圖書館或是漫畫店借書，若是逾期未還，除了會衍生罰金之外，還可能被取消借閱資格，日前美國紐約一間圖書館收到一本逾期90年的書籍，沒想到滯納金只要5美元（約新台幣160元），跌破不少人眼鏡。

根據《紐約郵報》報導，紐約拉奇蒙特公共圖書館9月底收到一個來自維吉尼亞州的包裹，打開後發現竟是一本由約瑟夫·康拉德（Joseph Conrad）所著，1925年出版的《青春和另外兩個故事》（Youth and Two Other Stories），然而該書的歸還到期日為1933年10月11日，意即逾期了長達90年之久。

報導指出，該書是由家住維吉尼亞州的摩根（Joanie Morgan）所寄回，他在已逝繼父的遺物中發現這本書，並在書籍背後的書卡中得知已經逾期了近90年，於是7月時聯繫圖書館，並於9月底將書寄回。

至於逾期90年的書籍，罰金怎麼算？根據拉奇蒙特公共圖書館規定，書籍每逾期一天就要支付20美分的罰金，換算下來至少要支付6400美元（約新台幣20.7萬元），但由於館方規定罰金上限是5美元，所以就算逾期90年，也只要上繳5美元即可。此外，雖然該書是館方自1926年開放以來，逾期最長的書籍，但依規定只要逾期30天未歸還，就會被視為遺失，所以早早就被移出館藏名單。