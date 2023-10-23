泰國一名員警日前巡邏時，發現排球隊的訓練場地附近有一條眼鏡蛇，為了確保眾人的安全，於是拿起木棍驅趕，但眼鏡蛇抵死不從，還作勢要攻擊，這時一隻狗狗帶著6隻同伴趕到現場，隨即展開一場「狗蛇大戰」，最終眼鏡蛇寡不敵眾，身體被撕裂成兩半身亡。

根據泰媒報導，這起事件發生在10月22日，孔敬府一處村莊的員警和往常一樣四處巡邏，突然聽到一棟房子後方傳出異常聲響，於是前往檢查，發現竟是一條長約2公尺的眼鏡蛇在草地裡爬行，因為附近就是當地女排球隊員訓練的場地，為了她們的安全，員警拿來一根棍子，打算把蛇趕走，未料下秒一隻狗狗就衝了過來。

員警透露，當時他用棍子驅趕眼鏡蛇時，牠不但沒有離開，還抬起脖子做出戰鬥姿勢，不過他還沒有反應過來，一隻狗狗就突然衝了出來，不斷對蛇吠叫、攻擊，甚至還叫來其他的伙伴幫忙，演變成「7狗大戰眼鏡蛇」的場面，雖然眼鏡蛇攻擊性很強還具有毒性，但最終仍寡不敵眾，身體在狗狗的撕扯下被分成兩半。

隨著眼鏡蛇死亡，激烈的打鬥也跟著結束，7隻狗狗圍著眼鏡蛇的屍體呆呆地站著，一旁還有不少聽到動靜前來的圍觀民眾，後來有人出手埋葬了眼鏡蛇的屍體，而7隻狗狗也被帶去檢查，確保沒有在這場廝殺中受傷或中蛇毒。