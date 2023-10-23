大陸微博近日瘋傳一段事故影片，引爆網友熱議，當時兩輛車發生擦撞，沒想到雙方車主下車察看時，一輛對向來車竟然撞上護欄，整輛車騰空飛起重壓這對男女，駭人瞬間全被路口監視器拍下。事實上這起事件發生在去年9月，好在傷者及時送醫，沒有生命危險，如今這段畫面再度被網友分享討論。

據了解，這起駭人的車禍事故發生在廣東省東莞市，當時有兩輛車在一處十字路口發生追尾，不過狀況並不算嚴重，沒想到當兩位車主下車討論車禍事宜時，對向一輛轎車疑似超車閃避不及，直接撞上護欄，導致整輛車騰空飛起，直接重壓在這對男女身上，宛如「飛車吃人」的場景嚇壞所有目擊者。

事故發生後，兩輛擦撞車輛上的乘客立即下車查看，其中更有人不慎滑倒，好在看似怵目驚心的場面，傷者經及時送醫後並沒有生命危險。

影片曝光後隨即引爆網友熱議，紛紛留言直呼「死神來了，不偏不倚」、「誰能想到對面的車會撞過來」、「這根本閃不掉」、「老天要收人，站哪都沒用」、「是非之地不宜久留」。