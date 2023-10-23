美國一名女子接手照顧一隻流浪狗，發現牠有疑似早孕的狀況，然而到獸醫院檢查，獸醫卻說沒有在超音波中看到小狗的成像，讓女子困惑不已，且隨著時間流逝，狗狗的肚子也越變越大，等到女子再度帶牠去看醫生時，距離預產期已經只剩下一個星期。

根據《The Dodo》報導，美國一名女子伊拉娜（Ilana Broad）從事流浪動物的中途之家，前陣子她接手了一隻流浪狗「起司蛋糕（Cheesecake）」，希望能好好調整牠的身體，透過進食增加一些體重，然而養了2周以後，伊拉娜發現「起司蛋糕」疑似有早孕的跡象，於是立刻帶牠到獸醫院檢查。

未料獸醫替「起司蛋糕」照了超音波，卻沒有看到任何小狗的成像，伊拉娜雖然感到奇怪，她還是選擇相信醫生專業的判斷。儘管每個人都確信「起司蛋糕」並未懷孕，但牠的肚子卻一天天變大，伊拉娜也覺得不太對勁，於是再度帶「起司蛋糕」去看獸醫，結果才發現牠早已懷孕，且距離預產期剩不到幾天。

一周後「起司蛋糕」順利生下9隻健康的小狗，伊拉娜以蛋糕的口味替牠們命名，分別是藍莓、可可、軟糖、摩卡、Oreo、南瓜、草莓、焦糖夾心巧克力、香草豆。不過生完孩子後，「起司蛋糕」就變得十分虛弱，伊拉娜接手了照顧小狗的工作，同時正式收養「起司蛋糕」，牠生下的9隻小狗也都各自找到了幸福的家庭。