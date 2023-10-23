大陸山西省侯馬市在1965年準備建設新電廠，未料施工時挖出大量帶土的玉石片，且上方隱約露出紅色的朱書字跡，考古學家清理後發現，這些竟是春秋時期的「盟書」，其中一塊雞蛋大小的玉石片上，正反兩面擠滿了多達90個字。

根據大陸央視紀錄片《尋古中國》介紹，1965年12月，山西省侯馬市正準備建設一個新電廠，未料施工挖土的過程中，出土了許多玉石片，上面還帶有朱書字跡，經過考古學者鑑定，這批寫有文字的玉石片，是春秋末期晉國的官方文書，其中一塊玉石片只有雞蛋大小，正反面卻擠滿多達90個字。

晉國世卿趙鞅（音同央）與晉國內部的勢力屢屢舉行盟誓，並將誓言寫在玉石片上，共同約定不納室、不背叛，內部團結，打擊敵對勢力，並詛咒背信棄義的行為。山西省考古研究院研究員田建文表示，盟誓是春秋時期一項主要的社會行為，因為當時爾虞我詐盛行，周天子和諸侯國之間、諸侯各國之間、諸侯國內部的貴族之間都存在不信任問題，盟誓文體便因此誕生。

大陸北京故宮研究員研究館員徐琳指出，在古人眼中玉具有靈氣、能「通神」，如果把盟誓寫在有神姓的玉石上，就能具有一定的法律效益，代表了一種契約關係，而且這種關係是神都知道的，所以立下誓言的人都必須要遵守。因此透過數以千計的玉石片，可以看到在那個稱雄爭霸的時代，玉石扮演了道德的載體，承擔了嚴肅的盟誓，並且凝聚、約束著結盟的人。