在公共場合進行維修、施工或是觀展時，經常看見四周拉起封鎖線，以免行人不慎闖入，不過若是手邊沒有封鎖器材，就十分考驗工作人員的智慧。近來日本網友偶然看見一招絕妙解方，畫面曝光讓不少人直呼「太天才了！」

根據日本媒體《grape》報導，網友「山下義弘」近日在社群平台「X」分享，某天在路上看見一處封鎖區有別於使用一般的三角錐或告示牌，禁止行人進入，而是使用藍色膠帶，刻意做出許多猶如山丘一樣的波浪狀，示意行人止步。

由於造型十分特殊又富有童趣，讓人很快就能察覺，貼這些膠帶是別有用意，進而意識到該區域處於封鎖中。這樣的警告標示不需要出動大型器材，而是只要隨身帶著一綑膠帶就能解決，可說十分方便。

畫面曝光後讓不少網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「光是這一點就足以造成視覺障礙，真是太神奇了，想出這個主意的人真是天才」、「意思完全到了」、「這樣確實清楚明瞭」、「簡直像個結界」。