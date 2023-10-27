日本北海道鄰近雪季前，常會出現一種白色小蟲，滿天飛舞像是降雪，因此被稱為「雪蟲」，不過近日卻發現雪蟲數量暴增，是過去的10倍以上，讓觀光客與當地居民都非常困擾，走在路上要一邊彈掉臉上的蟲子，專家也解釋雪蟲變多的原因。

根據日媒「氣象新聞公司」報導，每逢10月下旬鄰近雪季，北海道會出現被稱為「冬之使者」的雪蟲，近日包括札幌市內等地區，有民眾目擊到大量雪蟲紛飛，數量比以往還多，札幌居民提到，住在當地10幾年，從未見過這種情形，邊走路要邊彈開臉上的雪蟲。

雪蟲的學名為「Prociphilus oriens」，屬於蚜蟲科的一種昆蟲，在日本北海道和東北地區10至12月出現，根據一項從2007至2011年的觀察資料顯示，雪蟲大量出現後，平均約2.24周就會開始下雪，最近在高山地區，就很有降雪的可能。

不過雪蟲為何會暴增？北海道大學名譽教授秋元信一受訪指出，今年夏季到秋季的氣溫極高，當溫度提高時，雪蟲的繁殖率就會增加，因此出現比以往多出10倍的現象。雖然雪蟲整體看起來像白色，但仔細觀察會發現，牠們其實是黑色且帶有翅膀的小蟲。