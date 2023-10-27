大陸考古學家在隋唐洛陽城遺址的磚頭上發現手印，而且數量並不少，讓人不禁猜想，可能是古代工匠製作時，不小心在磚頭上留下手印，不過大陸復旦大學文史研究院副研究員段志強解釋，磚頭上的手印類似工匠的戳記，以便日後檢驗產品品質。

根據大陸央視《中國國寶大會》介紹，隋唐洛陽城的宮城南門和北門遺址中，發現城牆的磚頭竟蓋有手印，被稱為「手印磚」，起初以為是古代工匠建造時，不小心印上去的，也曾有人認為，工匠是為了增加磚與磚之間的黏合度，所以將手按上去而留下手印。

大陸復旦大學文史研究院副研究員段志強提到，手印磚被發現於宮殿正門，古代建造制度嚴格，更不用說皇宮的城牆，因此不可能是意外造成的次級品，目前普遍認為手印磚與「物勒工名」制度有關，工匠完成產品後，會按上手印以示證明，保證產品的品質，日後若是出問題，就能找到人負責。

早在商周時期，人們就會在青銅器上刻記人名，但當時是標明物品的擁有人，而非制作者，直到春秋時期，才出現「物勒工名」的制度，指工匠須將自己的名字刻在器物上，以便管理者檢驗產品品質，秦朝實現統一後，物勒工名制度也被強化，更以法律的形式固定下來，唐朝除了有手印磚，還有一種是「刻字磚」。