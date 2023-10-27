日本一名40歲人妻婚後育有兩個孩子，而丈夫是別人眼中的完美老公，工作認真又負責，家庭生活看似過得很幸福，豈料日前她借用老公的單眼相機時，發現裡面存有女兒從小到大的裸照，讓她瞬間背脊發涼，直到女兒提到「爸爸說他有香腸」，她氣炸直接提離婚。

根據日媒《All About》報導，40歲小瑤（はるか，化名）擔心離婚後面臨經濟困難，於是前往諮詢中心處理子女撫養問題，並分享離婚原因，她與丈夫育有一子一女，老公是一名會計師，平時在私人經營的會計事務所幫忙，工作認真又負責，也沒有喝酒、賭博等不良嗜好，說話總是輕聲細語，是別人眼中的完美老公。

小瑤提到，某一天大兒子欲參加比賽，她便決定借用老公的單眼相機拍照，確認記憶體容量時，發現相機裡存有小學三年級女兒的裸照，有嬰兒時期換尿布的樣子，還有2、3歲洗澡的照片，有些是小學時期泳裝照，女兒到芭蕾舞教室跳舞，丈夫也拿相機拍她穿著緊身褲的樣子，甚至還拍到裙底，她認為這些並非單純的成長紀錄。

小瑤起初說服自己是多慮了，有次從女兒芭蕾舞班同學的口中得知，丈夫也會幫班上的同學拍照，她懷疑丈夫的性癖轉移至其他女孩身上。直到某天她在家看電視時，新聞正在報導性犯罪案件，女兒卻小聲提到「爸爸也說過『我有香腸喔』」，小瑤氣得質問丈夫，對方卻說只是開玩笑，讓她決定離婚並帶兩個孩子回娘家。