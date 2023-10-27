古代封建社會，帝王為了擴充國家版圖，勢必得發動戰爭掠取資源，而前排的先鋒部隊首當其衝。不過外界不解，為何第一排的士兵不惜當砲灰，也要拚死往前衝？事實上打仗衝在前面的士兵最不容易死，背後有3大原因，包括武器優勢、隊友火力掩護，加上陣法作戰，反倒存活機率較高。

根據《新浪網》報導，多數人認為，戰場上最安全的是坐鎮軍隊後方的將軍，身邊有無數士兵拚死相護，反倒是前排浴血殺敵的戰士最危險。事實上並非如此，古代軍事制度中有一支部隊名為「督戰隊」，顧名思義是專門監督作戰，他們在戰場最後方坐鎮，一旦有士兵怯戰，就會直接斬殺以儆效尤，逼迫士兵上陣殺敵。

而戰事中，被外界視為「砲灰」的首排士兵，反倒存活機率較高，原因在於這些戰士是經驗最為老道的士兵，不僅武藝精湛，還有鎧甲、盾牌和長武器傍身。

其次是當第一排老兵衝鋒陷陣時，後方的弓箭手就會為其進行火力掩護，因此當老兵與敵軍交戰時，對方的先鋒部隊已經被消磨大部分了。

最後則跟陣法有關，古代盛行兵法作戰，士兵們透過不斷變換陣法禦敵，所以那些看似衝在最前方的老兵，很多時候會因為陣法的改變而換了位置，換成後方士兵與敵軍直接交鋒。

值得注意的是，兩軍作戰時，敵軍最先攻擊的是側翼部隊，一旦側翼部隊被擊潰，陣形就會潰散，容易被敵軍圍剿殲滅，這時先鋒部隊會因為衝在最前面，所以撤退最慢，而有生命危險。