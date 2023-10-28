流浪動物在街上挨餓受凍，只能靠吃垃圾或好心人士投餵過活。大陸微博近日流傳一段影片，一名女子發現街頭有隻流浪黃狗，於心不忍便餵牠吃東西，黃狗吃了非常開心，以為遇到長期飯票，看到女子準備離開時，用盡全力撒嬌不肯讓人離開。

大陸微博近日瘋傳一段影片，畫面中寫到「狗狗知道遇到好人了，牠想要爭取被收養」，指一名女子在街上發現一隻黃狗，似乎沒人飼養便主動餵食，沒想到黃狗看到女子準備離開，趕緊撲過去並從背後熊抱對方，讓女子看了相當尷尬。

畫面曝光後，不少網友難過的說「可憐的小生命，城市那麼大，卻沒有牠們的棲身之地」、「若是無法收養，就不要隨便投餵，這樣對雙方都好」、「遇到這麼有靈性的狗狗，若是我一定收編」、「名副其實的賴皮狗」、「看起來有點像是發情了，而不是求收養」。

不過也有網友提出質疑，表示流浪狗警覺性很高，遭餵食後想被收養，頂多跟在投餵者的身後，不太可能會直接撲上去扒著對方，影片中的狗看起來像有人飼養，而且身體相當乾淨，推測女子應該是狗狗的主人或熟人。