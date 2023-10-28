26歲的俄裔女子和57歲的土耳其富商丈夫結婚後，因為兩人都很渴望擁有一個大家庭，所以不惜砸下重金，請來數名代理孕母和保姆，在2020年3月到2021年7月之間，迎接多達21名新生兒，再加上女子在前一段婚姻生下的女兒，夫妻倆一共擁有22名孩子。

根據《太陽報》報導，26歲的俄裔女子克莉絲蒂娜（Kristina Ozturk）曾有一段婚姻，並生下一名8歲的女兒，後來和57歲的土耳其富商加利普（Galip Ozturk）結婚，因為兩人都十分渴望大家庭，於是透過代理孕母，在2020年3月到2021年7月迎接了21名新生兒，費用高達14.2萬英鎊（約新台幣559萬），同時還請來16名保姆照顧孩子，每年得支付6.8萬英鎊（約新台幣267萬）的薪水。

然而不幸的是，加利普近年來官司纏身，今年還被判處8年有期徒刑，目前關在監獄中，克莉絲蒂娜無奈成為「單親媽媽」。儘管如此，夫妻倆仍未放棄大家庭的夢想，渴望能擁有多達105名孩子，克莉絲蒂娜也透露，加利普在監獄中還是能夠提供精子。

不過因為丈夫被捕，克莉絲蒂娜必須承擔大部分的育兒責任以及家中經濟重擔，她曾在擁有23萬名粉絲的Instagram上發文泣訴，「即使身邊有許多親密的人，但孤獨感始終沒有消失」，直言沒有丈夫陪在身邊，讓她的情況變得艱辛，「我無法忍受他的缺席、無法獨自入睡和醒來，我無法看到他的笑容、聽到他的聲音、感受到他的擁抱。」但她仍十分感謝網友們給予的鼓勵和支持。