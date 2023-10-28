巴西一名導遊近日經過南馬托格羅索州的蘇庫里河時，發現河中出現一條4至5公尺長的水蟒，纏住野豬嘗試往肚裡吞，他趕緊拍下蟒蛇的覓食過程，表示水蟒其實很害怕人類，唯有感受到威脅時才會發動攻擊，所以看到牠們時要保持距離。

Monster 16ft anaconda squeezes life out of pig and swallows it whole in terrifying videohttps://t.co/Ceg7ls7po3 pic.twitter.com/uNlXTntKDa — Daily Star (@dailystar) October 26, 2023

根據當地媒體《g1》報導，42歲導遊阿拉烏霍（Celio Araujo）近日乘船帶領遊客參觀南馬托格羅索州的蘇庫里河，返程時在沼澤附近看到一隻焦躁的猴子，感覺非常奇怪，因此送走旅遊團後，他返回沼澤地查看，沒想到在河裡看到一條覓食中的水蟒。

水蟒長約4至5公尺，牠用身體纏住一頭野豬，獵物似乎早已因窒息而亡，過程中都沒有掙扎，水蟒隨後張開大嘴，試圖把野豬吃下肚，讓人看了膽戰心驚，阿拉烏霍將畫面拍攝下來，表示過去曾多次看過這一條水蟒，牠總是出沒於附近。

阿拉烏霍提到，過程中他都非常安靜，深怕打擾水蟒進食，「若是動作太大，水蟒被嚇到會鬆開，跑走後就不可能回來了」，而且蟒蛇其實很怕人，只有感覺到受威脅時，牠們才會發動攻擊，民眾若在野外看到蛇類，千萬不要驚慌或碰觸，最好的方法就是保持距離並緩緩離開。