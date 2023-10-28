新加坡前陣子發生一起悲劇，一名35歲公司老闆收到會計提交的錯誤數據財務報告，以為公司的生意很差、即將倒閉，每天都因為壓力和焦慮無法入睡，還因此有了輕生念頭，甚至擔心連累到懷有身孕的妻子，決定先送妻小「上天堂」再自行尋短，未料尋死未果，只能報警自首，最終男子被判處7年監禁。

綜合外媒報導，新加坡35歲男子周國勳（音譯，David Brian Chow Kwok-Hun）是一間安全培訓中心的董事經理，2021年12月他查閱公司半年的財務報告，並要求會計人員核對，卻發現數據異常的低，周國勳感到焦慮與恐慌，擔心公司會倒閉。

2022年1月7日到9日期間，周國勳每晚都因為壓力，平均只能睡1到2個小時，吃安眠藥也沒有幫助，雖然同事告訴他公司一直有營利，能維持至少2年，父母和懷有身孕的妻子也都不斷陪伴、安慰他，還安排他參加心理輔導，但周國勳依舊處於焦慮狀態。

1月11日，周國勳在深夜查看了競爭對手的資料，擔心公司員工會離開他，於是產生了輕生的念頭，但又擔心妻子和即將出生的孩子會因此蒙羞，或因為自己生意失敗而遭人追殺，最終決定先送妻小離開再自我了斷。

凌晨5點左右，周國勳拿起廚房的刀，對熟睡中妻子的肚子刺下一刀，妻子驚醒後大叫，周國勳摀住她的嘴巴，並說「對不起，我沒有退路。」過程中妻子試圖爬出門外求救，但仍被丈夫持續攻擊，當場死亡。

妻子過世後，周國勳自殘尋短，並跪在地上祈求「魔鬼」帶走他，然而直到早上7點35分左右，他仍未死去，因為擔心連累父親，於是打電話要對方不要來找自己，隨後報警自首。最初周國勳被控謀殺罪，但因診斷出患有適應障礙症，最終改控誤殺，被判處7年監禁。

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