大陸山西博物院收藏一尊貓頭鷹造型的商代酒器「鴞卣」（音同蕭有），外型和知名手遊《憤怒鳥》十分相似，儘管貓頭鷹看起來呆萌可愛，但在3000年前卻被視為「戰神」的象徵，備受商人崇拜敬重。

根據大陸《央視新聞》介紹，「鴞卣」是商代晚期的青銅器，造型為兩隻貓頭鷹背靠背站立，頭部是青銅器的蓋子，擁有圓圓的大眼睛和尖尖的嘴巴，頭頂上還有一個當作提手的小犄角；而貓頭鷹的身體則是容器，腹部以凸起的渦紋表現翅膀，最下方還有兩對內八的腳丫。

「鴞」是古代對貓頭鷹這類鳥的統稱，「卣」是一種酒器，合起來的意思就是「貓頭鷹造型的酒器」。文章指出，古代有三種典型的酒器，分別為卣、尊、觥（音同工），其中卣是專門用來盛放香酒祭祀的，另外在商代殷墟婦好墓中，曾出土中大型的酒器「鴞尊」，以及結合虎和鴞兩種動物的「婦好圈足觥」。

在大部分的歷史中，貓頭鷹被視作「不詳之鳥」，古代花鳥畫中極少見到牠們的身影，但在3000年前的商代，貓頭鷹卻備受敬重，還做出各種精美的鴞形器，殷商人如此崇拜貓頭鷹的原因，主要有3種說法。第一，鴞的形象智慧、勇猛，且暨伏夜出、驍勇善戰，被視作「戰神」的象徵，「一代梟雄」的說法也由此而來。

第二，商人尚武，征戰頻繁，《詩經》內容提到「翩彼飛鴞，集於泮林，食我桑葚，懷我好音。」將貓頭鷹的叫聲解讀為戰爭告捷的預告，能夠使人避免兵器的傷害。第三，商人除了製作以鴞為造型主體的器具外，也會在其他類型的青銅器刻劃鴞的形象與花紋，尤其是祭祀用的器物，將鴞視為祥瑞的象徵。

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