美國一處度假飯店近日有黑熊闖入，保全人員接獲通報後前往查看，未料卻被黑熊的「熊掌功」攻擊，整個人向後噴飛倒地，所幸黑熊並未繼續攻擊，而是往反方向逃離，保全才得以逃過一劫，送醫檢查後僅有背部抓傷，沒有生命危險，至於「涉事」黑熊目前已經被當地野生動物部門抓獲並安樂死。

綜合外媒報導，這起事件發生在科羅拉多州阿斯本（Aspen）的度假飯店「St. Regis Aspen Resort」，10月23日晚間，保全人員接獲通報，稱有一隻黑熊闖入，於是前往廚房查看狀況，從監視器畫面可以看到，一人一熊在轉角處相遇，雙方都被彼此嚇到，黑熊立即伸出手攻擊，導致保全整個人向後噴飛。

所幸黑熊隨即往反方向逃離，保全得以順利逃脫，並迅速撥打緊急電話求救，不久後救護車抵達現場，將保全載往醫院治療，檢查發現他背部有抓傷，目前已經出院。相關部門也派出人員前往飯店調查，確定這隻黑熊是通過庭院的多扇門後進入飯店內。

科羅拉多州立公園與野生動物管理局（Colorado Parks and Wildlife）事後發表聲明，表示闖入飯店的黑熊胸前有一塊獨特的白色斑點，因此相關人員很快辨認出襲擊保全的「凶手」，黑熊被抓捕後已安樂死，目前還有8隻黑熊在阿斯本附近遊蕩。