南美洲國家玻利維亞一對新人近日結婚，豈料婚禮上卻來了「新郎的前女友」，她拿著一大桶穢物入場，直接朝新人的方向潑糞，排泄物濺了新郎一身，新娘情況更慘，不只白色婚紗被弄髒，就連臉部也被噴到，讓人看了相當傻眼。

根據《紐約郵報》報導，玻利維亞一對新人近日舉辦戶外結婚，當賓客都在祝福他們時，新郎的前女友卻突然出現，提著一桶混著糞便及汽油的液體，隨後衝進人群，把桶子內的穢物潑在新人身上，導致他們臉部與衣服都沾染到黑色液體。

不僅如此，其他賓客也都遭殃，現場畫面曝光後，在網路上引發討論，據稱，前女友不滿新郎娶了別人，憤而選在他的大喜之日，現身婚禮搞破壞。事後新娘則大度的說，希望經過這件事後，一切能回歸平靜，丈夫的前女友別再鬧事了。

不少網友表示，「如果我是新郎，看到前女友做出這種事，會很慶幸自己沒娶她」、「新娘真的很倒楣，她又不是第三者，結果還被潑糞」、「有味道的一場婚禮」、「求新娘的心理陰影面積，她每次回憶自己的婚禮，恐怕都會想起排泄物的味道吧」。