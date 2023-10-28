海獅外表呆萌可愛，事實上隱藏著足以撕碎鯊魚的威力。國外一名野生動物攝影師日前出海賞鯨時，意外拍到海獅獵捕小鯊魚的畫面，只見一隻海獅緊緊咬住鯊魚的喉嚨，先將牠拋出水面，再大力甩動，隨後撕扯下一大塊鯊肉，影片在網路上曝光後引發熱議。

根據《Field & Stream》報導，國外一名野生動物攝影師洛麗安娜（Loriannah）近日在加州蒙特利灣（Monterey Bay）搭乘賞鯨船時，幸運拍攝到海獅獵捕大青鯊（Blue Shark）的瞬間。從畫面中可以看到，海獅咬住大青鯊的喉嚨，用身體的力量將其帶出海面，隨後用力一甩，撕扯下一大塊鯊肉，鮮血瞬間噴湧而出，還有一隻海鷗盤旋在空中，似乎想要撿一些海獅吃剩的食物。

洛麗安娜將影片分享到Instagram上，並在文中表示，根據美國加州海洋哺乳動物中心（Marine Mammal Center）的說法，海獅是機會主義的掠食者，這代表牠們喜歡簡單的食物，像是魷魚、鯡（音同廢）魚，甚至是小鯊魚。

經常分享野生動物影片的Instagram帳號「Nature is Metal」也轉發這段影片，指出海獅就如同非洲大草原上的「陸地國王」，當牠們咬住大青鯊的的喉嚨時，就會展現出本能的原始力量，「雖然魚類和魷魚才是海獅的常見主食，但牠們以極強的適應性和機會主義而聞名。」

網友們看到影片都震驚不已，紛紛留言，「我不知道海獅居然會吃鯊魚，這太震撼了」、「牠的名字叫作『海獅』是有道理的」、「人們經常覺得海灘上的海獅很可愛而去靠近，看看牠們的威力有多大！」、「鯊魚並不像好萊塢電影演的那樣，牠們不完全是最頂級的掠食者」、「解鎖新的恐懼」。