美國一名攝影師近日到佛州塔拉哈西的野生動物區拍攝，發現沼澤旁的蘆葦叢中出現一隻大藍鷺，嘴裡叼著一條蛇，蛇發現困住後開始展開攻擊，直接纏住大藍鷺的喙部，雙方進退兩難，經過4分鐘的纏鬥才決定休戰，蛇也趁機趕緊逃開。

根據《今日美國》報導，攝影師斯廷森（George Stinson）日前到佛州塔拉哈西南部的聖馬克斯國家野生動物保護區（St. Marks National Wildlife Refuge）進行拍攝，發現一處沼澤的蘆葦叢裡出現大藍鷺（great blue heron），嘴裡卻叼著不明物體。

斯廷森趕緊停車查看，發現大藍鷺嘴裡叼著一條蛇，但蛇也並非省油的燈，為了不被吃掉，牠用尾部纏住大藍鷺的鳥嘴，使掠食者對彈不得，大藍鷺似乎自知這場仗沒有勝算，經過4分鐘纏鬥後，牠才決定鬆口讓蛇脫逃，斯廷森直呼激戰畫面很難得。

據環保組織「奧杜邦學會（National Audubon Society）」資料顯示，大藍鷺是北美洲、中美洲、西印度群島等地區的常見鳥類，適應力非常強，經常在日間或晚上於淺水或水邊覓食，以長腳在水中涉足尋找目標，再用長而尖的喙刺穿獵物後吞嚥，食物包括魚類、青蛙、蠑螈、烏龜、蛇、昆蟲、鳥類等，還曾有攝影師捕捉到牠們捕食年幼鱷魚的過程。