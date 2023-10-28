唐太宗李世民一生戎馬，在一統天下之際多次征戰沙場，建立大唐後，為了感念曾陪伴自己的六匹戰馬，於是命人製作「昭陵六駿」石像，並立在自己的寢陵「昭陵」前，其中一匹戰馬名為「青騅（音同追）」，經過考證發現，「青」字指的不是馬的顏色，而是「秦」字，意指大秦國，也就是羅馬帝國，代表「青騅」其實是一匹「進口馬」。

綜合陸媒報導，昭陵博物館副館長李浪濤表示，李世民可以說是「馬上皇帝」，一生騎過很多匹戰馬，其中最有名的六匹，在大唐創建以前、一統天下之際陪伴他征戰沙場，分別是參與淺水原之戰的白蹄烏、參與雀鼠谷之戰的特勒驃（音同票）、參與邙（音同忙）山之戰的颯露紫、參與虎牢關之戰的青騅和什伐赤、參與洺水之戰的拳毛騧（音同瓜）。

央視紀錄片《「字」從遇見你》介紹，六駿中的「青騅」經過考證，「青」字並不是為了描述馬匹的顏色，而是「秦」字之意，表示這是一匹來自「大秦國」的良駒（音同居），而「大秦國」就是古代中國對於「羅馬帝國」的稱呼，可見當時李世民的坐騎其實是一匹「進口馬」。

而李世民為了告誡子孫創業的艱辛，同時紀念昔日最親密的伙伴與牠們的戰功，於是令工藝家閻立德和他的弟弟畫家閻立本繪圖雕刻六匹馬的石像，立於他的寢陵「昭陵」前，希望寶馬能與自己千古相伴。

不過「昭陵六駿」陪伴了李世民近1300年後，在20世紀離開原址，遭到毀壞的颯露紫、拳毛騧被盜運到美國，如今收藏於美國賓夕法尼亞大學博物館，其餘四駿在盜運過程中被攔截，現在保存於大陸陝西省的西安碑林博物館。