大陸甘肅敦煌東側的戈壁灘上發現漢代的「懸泉置遺址」，擁有2000多年歷史，遺址內除了出土漢簡、帛書、紙張及文具等，還有一面用筆墨書寫《四時月令詔條》的牆壁，是漢朝頒布的「生態保護法」，而且當時的人已懂水利工程。

懸泉置是絲綢之路的大型驛站遺址，被沙土覆蓋長達2000多年，因此得以保存至今，遺址內出土漢簡2.3萬多枚，還有帛書、紙張、文具、生活用品、生產工具等，除此之外，其中一面牆壁上還有用筆墨書寫的題記，文字多達101行、約1600多字。

甘肅簡牘博物館館長張德芳在記錄片《大敦煌 》提到，從題記的內容得知，此為漢平帝元始五年頒布的《四時月令詔條》，記載春種、夏長、秋收、冬藏四時節的規律，還提到山林川澤、樹木砍伐等，狩獵時要保護獵物的幼崽，不能趕盡殺絕，漢朝政府透過寫在石牆上的詔令，達到大規模宣傳的效果，顯示當時重視中原及河西走廊地區的生態。

此外《四時月令詔條》還有寫到，「謂修筑堤防，利其水道也，從正月盡夏。」指春夏之際要及時修築水利、灌溉設施，確保水道能夠暢通，才能保證農業的生產，可見隨著土地大量被開墾，水利灌溉系統也跟著出現，詔條多次強調修治水利，顯示對民眾生產生活的關懷。