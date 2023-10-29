印度一段影片近日在網路上瘋傳，一條無毒蛇闖入民宅並躲進水管中，住戶為了把牠逼出來，於是往水管裡倒含有殺蟲劑的水，導致蛇當場昏迷，員警夏爾瑪接獲通報後立刻趕往現場，並抓住蛇進行「口對口人工呼吸」，未料過了1個小時，蛇真的成功甦醒，拯救了蛇性命的夏爾瑪也因此被當地人譽為英雄。

根據《今日印度》報導，這起事件發生在10月26日，中央邦霍斯杭格阿巴德（Narmadapuram）塔瓦殖民地（Tawa Colony）的一處住宅遭蛇闖入，牠躲在排水管道內尋求庇護，住戶為了逼出蛇，將含有殺蟲劑的水倒入水管內，導致蛇誤食而昏迷，隨後住戶打電話向警方求助。

員警夏爾瑪（Atul Sharma）接獲通報後抵達現場，從網路流傳的影片可以看到，他先抓住蛇的頭部和身體稍作觀察，見蛇一動也不動，於是張嘴含住蛇的頭部，開始實行「口對口人工呼吸」，一旁還有居民負責替蛇淋水，沒想到1個小時後，蛇竟真的恢復意識，被夏爾瑪帶到森林中放生。

夏爾瑪受訪表示，他是從探索頻道（Discovery Channel）學習到救援蛇的方法，先小心翼翼地抓住昏迷的蛇，再透過沖洗牠的口腔和心肺復甦術（CPR）來讓牠甦醒。拯救蛇生命的夏爾瑪被當地人譽為英雄，然而獸醫認為，對蛇進行傳統的心肺復甦並沒有任何作用，蛇可能只是在短暫的昏迷後自行清醒而已。