美國加州有一條「暗黑海怪」陳屍在沙灘上，牠全身漆黑，口中長有透明的尖牙，頭上還有一根不明條狀物，經過專家鑑定後，發現牠是來自深海的雌性相模灣鞭冠鮟（ㄢˋ）鱇魚，只是為何牠會出現在沙灘上仍是一個未解開的謎團，目前這條鮟鱇魚已經被送往博物館收藏、進行科學研究。

根據《Live Science》報導，美國加州水晶灣州立公園（Crystal Cove State Park）日前在臉書粉專發文，稱有一條全身漆黑、有尖銳牙齒，頭上還長著一根不明條狀物的怪魚陳屍在沙灘上，經過專家鑑定，確認這條魚的品種為雌性的相模灣鞭冠鮟鱇魚（Pacific Footballfish），生活在太平洋水深600至1000公尺處。

文章內描述鮟鱇魚的牙齒尖銳且透明，就像是玻璃碎片，嘴巴則十分巨大，足以吞下和自己體型相同的獵物，除此之外，只有雌性的鮟鱇魚，頭上才會有一根前端可以發光的長柄，當作引誘獵物的誘餌。同時文章也指出，能看見一條完好無損的鮟鱇魚是非常罕見的事，至於牠為何會陳屍在沙灘上，仍是未解開的謎團。

加州魚類和野生動物部門（California Department of Fish and Wildlife）科學家蜜雪兒（Michelle Horeczko）表示，這條鮟鱇魚從嘴到尾鰭的長度為36公分，並在檢查後，已經將其交給洛杉磯自然歷史博物館（Natural History Museum in Los Angeles）收藏、進行科學研究。

根據加利福尼亞州科學院（California Academy of Sciences）介紹，全世界深海共有300多種鮟鱇魚，相模灣鞭冠鮟鱇魚為其中一種，雌性體長可達61公分，大約是雄性的10倍，且兩性交配時，雄性會附著、融合在雌性身上，型態只剩下睪丸，作為提供精子的寄生者以進行繁殖。