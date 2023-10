美國加州有一條「暗黑海怪」陳屍在沙灘上,牠全身漆黑,口中長有透明的尖牙,頭上還有一根不明條狀物,經過專家鑑定後,發現牠是來自深海的雌性相模灣鞭冠鮟(ㄢˋ)鱇魚,只是為何牠會出現在沙灘上仍是一個未解開的謎團,目前這條鮟鱇魚已經被送往博物館收藏、進行科學研究。

根據《Live Science》報導,美國加州水晶灣州立公園(Crystal Cove State Park)日前在臉書粉專發文,稱有一條全身漆黑、有尖銳牙齒,頭上還長著一根不明條狀物的怪魚陳屍在沙灘上,經過專家鑑定,確認這條魚的品種為雌性的相模灣鞭冠鮟鱇魚(Pacific Footballfish),生活在太平洋水深600至1000公尺處。

文章內描述鮟鱇魚的牙齒尖銳且透明,就像是玻璃碎片,嘴巴則十分巨大,足以吞下和自己體型相同的獵物,除此之外,只有雌性的鮟鱇魚,頭上才會有一根前端可以發光的長柄,當作引誘獵物的誘餌。同時文章也指出,能看見一條完好無損的鮟鱇魚是非常罕見的事,至於牠為何會陳屍在沙灘上,仍是未解開的謎團。

加州魚類和野生動物部門(California Department of Fish and Wildlife)科學家蜜雪兒(Michelle Horeczko)表示,這條鮟鱇魚從嘴到尾鰭的長度為36公分,並在檢查後,已經將其交給洛杉磯自然歷史博物館(Natural History Museum in Los Angeles)收藏、進行科學研究。

根據加利福尼亞州科學院(California Academy of Sciences)介紹,全世界深海共有300多種鮟鱇魚,相模灣鞭冠鮟鱇魚為其中一種,雌性體長可達61公分,大約是雄性的10倍,且兩性交配時,雄性會附著、融合在雌性身上,型態只剩下睪丸,作為提供精子的寄生者以進行繁殖。