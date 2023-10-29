英國一對夫妻自從2005年搬進新家後，都沒有收到過天然氣帳單，雖然夫妻倆試圖尋找供應商，想要繳納費用，卻始終無果，政府的申訴專員甚至建議他們耐心等候供應商主動聯絡，未料18年後才終於收到第一份天然氣帳單，金額高達近1.1萬英鎊（約新台幣43.3萬）。新聞曝光後，有網友揪出造成這場悲劇的「幕後黑手」，很有可能就是這對夫妻所養的貓咪。

Tamworth couple charged £11k for gas after 18 years with no bill https://t.co/XYVdslW2wD — BBC News (UK) (@BBCNews) October 26, 2023

綜合外媒報導，英國一名男子海恩斯（Lee Haynes）和妻子伍德莉（Jo Woodley）自2005年搬入新家後就沒有收過天然氣帳單，他們曾試圖尋找供應商卻無果，後來又聯絡了政府的申訴專員，對方則建議他們耐心等待供應商主動聯繫，然而18年過去了，他們才終於等來第一份天然氣帳單。

今年（2023）3月，海恩斯和伍德莉收到一封信，稱天然氣公司希望到他們家考察天然氣的供應狀況，並於9月收到了2005年至2023年的天然氣帳單，金額將近1.1萬英鎊，付款期限只有30天，讓夫妻倆頭痛不已，海恩斯崩潰表示「這真的讓人難以置信，我最擔心的事終於發生了。」

事實上，這不是海恩斯和伍德莉第一次上新聞，此前他們因為養了一隻調皮的貓咪，而與英國皇家郵政產生紛爭，郵政工作人員曾向這對夫妻控訴，稱貓咪會趁郵差投信時，在投信口後方抓取信件和郵差的手指，導致英國皇家郵政不願意再為這對夫妻送信。新聞曝光後不少網友猜測，海恩斯和伍德莉沒有收到天然氣帳單，很可能就是他們的愛貓搞的鬼。