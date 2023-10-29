美國佛州一名父親帶著兒子外出，行經一座木橋時，突然看見一隻鱷魚嘴裡咬著一個巨大的白色不明物體，仔細觀察才發現竟是一具鱷魚屍體，並且已經腐爛到全身發白，鱷魚悠哉地從父子身下游過，他們則對眼前難得一見的畫面感到震驚不已。

根據《Whiskey Riff》報導，美國佛州一名男子史東（Blake Stone）日前帶著兒子行經一座木橋時，突然發現有一隻鱷魚口中叼著一個白色的巨大物體，從他們下方的河流游過去，然而仔細觀察就會發現，鱷魚口中其實是一具已經腐爛發白的鱷魚屍體。父子倆見到這幕都驚訝不已，史東更興奮表示這是一生只有一次的經歷。

這段影片由Instagram帳號「Nature is Metal」發布，並在內文中指出，鱷魚和其他食腐動物或掠食者一樣，消化系統呈高酸性，可以分解獵物身上的細菌和寄生蟲，幫助牠們在食用腐肉時能擁有足夠的抵抗力避免疾病，同時鱷魚還有強大的免疫系統，可以保護牠們不被腐肉中的病原體侵害。此外，鱷魚吃東西並不是為了享受美食，而是為了生存，「牠們的飲食習慣，從獵捕獵物的種類到願意食用腐肉，都是數百萬年逐漸演化微調的結果。」

事實上，鱷魚食用同類腐爛的屍體並不罕見，今年7月底美國佛州一名女子和友人開車經過阿波普卡湖野生動物保護區（Lake Apopka Wildlife Drive），意外發現湖面上有一具長約3公尺且全身腐爛發白的鱷魚屍體，當她們下車查看時，突然有另一隻鱷魚出現，將腐屍咬在口中，往湖中心移動。