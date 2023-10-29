美國一名女子去年和丈夫開心入住一間五星級飯店，當她飲用飯店提供的瓶裝水時，竟喝出一股怪味，似乎不小心喝下陌生男子的精液，於是立刻向飯店提出反映，未料事後將瓶裝水拿去化驗，真的驗出精液成分，讓女子嚇壞了，憤怒對飯店提出告訴。

根據《每日郵報》報導，美國一名女子多伊（Jane Doe）去年（2022）11月和丈夫入住位於洛杉磯郊外的半月灣麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton），18日夫妻倆吃完晚餐後回到房間，發現水已經喝完了，於是打電話給櫃檯要水，隨後服務人員送來5瓶瓶裝水，他們把水放在床頭櫃上後就睡覺了。

半夜多伊從睡夢中醒來，覺得有些口渴，於是開了一瓶水喝，豈料一入口就發現味道不對勁，她立刻叫醒丈夫，隨後向飯店安全和管理人員反映，對方立刻報警。根據法院訴狀指出，飯店事後將瓶裝水送到實驗室化驗，確認該瓶水已經被精液汙染，多伊頓時感到羞愧、恐懼、尷尬和污辱，且心靈受到創傷，至今仍在接受心理輔導。

然而當多伊提出訴訟後，該飯店與集團拒絕交出被汙染的瓶裝水，也拒絕透露當天值班員工的身分、背景，以供檢方進行前科審查。對此，多伊的律師表示，「多伊主要考慮的是，如果這個犯罪者被抓獲，就不會再有其他人受害者出現。然而飯店卻選擇隱瞞而不是合作，顯然是為了保護聲譽，而不是保護酒店的客人。」