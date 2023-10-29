美國夏威夷一名女子日前和家人乘船出海，發現海面上有一個不明的黑色物體，起初眾人以為只是木頭，下秒卻看見牠在動，於是改猜可能是狗，豈料靠近一看才發現居然是一隻小黑豬，且牠似乎已經累到快要滅頂，嚇得眾人立刻用繩子把牠救到船上，隨後帶回岸上放生。

根據《The Dodo》報導，美國夏威夷一名女子梅勒（June Mellor）日前和家人在卡內奧赫灣（Kaneohe Bay）乘船遊覽時，發現海面上漂浮著一個黑色物體，起初眾人以為只是一根木頭，但隨後發現這個物體正在移動，似乎更像是一隻狗，於是準備靠近救援。

沒想到隨著距離越來越近，梅勒和家人逐漸看清這個黑色生物的輪廓和外型，才驚覺牠居然是一隻小黑豬，而且因為在海水中待了太久，看起來有些疲憊，「我們全都驚呆了，想知道牠是從哪裡來的？在水中待了多久？不過可以肯定的是牠需要救援。」

梅勒一家人製作繩索，套住黑豬的腹部後將牠拉上船，並讓牠待在陰涼處休息，還替黑豬取名為「奇蹟（Miracle）」，以紀念牠在海上英勇漂流的故事。安全抵達陸地後，「奇蹟」興奮發現終於回到了熟悉的地方，「牠的腳一踩到草地，就立刻振奮起來。」只見牠先警戒地四處嗅聞，隨後就消失在荒野中，結束這場奇幻的海上漂流。