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馬來西亞一間加油站女經理近日值大夜班時，一邊工作一邊直播和粉絲互動，沒想到卻發現對面餐廳屋頂出現詭異發光體，驚覺撞到鬼，隔天還發高燒，事後跟老闆提起，對方也坦承看過相同畫面，讓她瞬間毛骨悚然。

綜合外媒報導，這起詭異事件發生在馬來西亞雪蘭莪州鵝嘜縣，位於土拉央的一間加油站，女經理奇莎25日值大夜班時，一邊工作一邊開抖音（TikTok）直播和粉絲互動，沒想到卻在凌晨約莫4點左右發現對面餐廳的屋頂處有一個詭異發光體，她用手機將畫面拉近觀察，就像是一個穿著白色衣物的人，讓她瞬間頭皮發麻。

奇莎指出，因為當時正值深夜時刻，對面餐廳早就打烊，除了加油站之外，附近黑壓壓一片，也沒有光源可以照到對面，讓她愈想愈不對勁，深信自己遇到髒東西，隔天回家還發高燒。奇莎當下並沒有向同事透露撞鬼經歷，直到第二個晚上才跟一起值夜班的老闆提起，不料對方卻表示先前也曾在打掃廁所時看過類似詭異景象。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，就有住在附近的網友透露，該地區因為靠近森林保護區，所以人煙稀少也比較陰森。