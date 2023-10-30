美國加州發生一起離奇意外，一名護理師在醫院照顧病人時，病床突然被磁振造影掃描儀的磁力吸引，護理師慘遭推擠，被夾在機器與病床之間，還有2顆螺絲插入體內，造成嚴重的撕裂傷，事後經過相關部門調查，發現該院犯下多個錯誤，才導致這起意外發生，最終遭罰款1.8萬美金（約新台幣58.3萬）。

Nurse is pinned between an MRI machine and bed during a freak accident in California – and was left needing surgery for ‘crushing injuries’ #EmergencyHealthcare #Healthcare #HealthcareInfrastructure #HealthcareManagement #HealthcarePolicy [Video]… https://t.co/6C963IxAVW — Linda Cornell (@LindaCSGP) October 29, 2023

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在美國加州的凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）的紅木城分院，護理師賽萬提斯（Ainah Cervantes）今年2月在照顧一名病人時，病床突然被磁振造影掃描儀（MRI）的磁力吸引過去，導致賽萬提斯被夾在病床和MRI機器中間，雖然病人沒有受傷，但賽萬提斯受到嚴重撕裂傷，還有2顆螺絲插入體內必須接受手術治療。

這起事故發生幾個月後才開始進行調查，導致事件曝光，賽萬提斯向加州職業安全與健康管理局（Cal/OSHA）透露，事發當時她遭到病床推擠，如果不向後跑，就會直接被壓在病床下面。最終調查結果指出，該醫療機構未能提供安全的放射科服務，因為他們發現多個使用機器時的錯誤行為，像是事發時沒有操作MRI機器的專業醫療人員在場，就連安全警報也沒有響起，甚至員工沒有接受足夠的培訓，最終該醫療機構被罰款1.8萬美金。