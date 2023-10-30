澳洲一對夫妻近日在海灘散步時發現一個瓶中信正漂向岸邊，興奮又好奇地撿起查看，裡頭的沙子也順勢撒滿地，不料兩人在讀了紙條後才驚覺瓶子裡裝的不是沙子而是骨灰，嚇得直喊對不起。影片曝光後迄今已累計逾180萬次觀看，更有網友打趣調侃「這裡就是祂旅途的終點了」。

綜合外媒報導，澳洲一對夫妻近日帶著愛犬前往昆士蘭一處沙灘散步，當時瑞克（Rick）遠遠就看見一個瓶中信正漂向岸邊，於是興奮地上前撿起後拿給老婆克利絲朵（Cyrstal）查看，只見裡頭除了有一張紙條之外，還裝了一些像是「沙子」的東西。

根據TikTok影片，克利絲朵為了看清楚紙條內容，沒多想地就將「沙子」倒了出來，不料卻看見上頭寫道「這裡躺著的是傑弗瑞（Geoffrey）的骨灰，如果被找到了，請把瓶子丟進往外流的潮水中，這樣我就可以繼續進行我的旅程。」夫妻倆讀完後立刻嚇喊「噢不！對不起」，並盡可能將撒落的骨灰裝回瓶子，隨後扔回大海。

影片曝光後迄今已累積逾180萬次觀看，網友們紛紛留言直呼「不敢相信有人把骨灰放在瓶中信裡」、「好吧，不管怎麼樣，歡迎來到澳洲」、「看來這裡就是祂旅途的終點了」、「好奇這個瓶子原本有多滿」。