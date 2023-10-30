印尼一名女子梅麗莎和丈夫結婚2個月後，發現對方態度驟變，和婚前體貼暖心的模樣判若兩人，甚至討厭她的觸碰，後來她偷看丈夫的手機，在上面發現許多曖昧對話，才發現原來對方早已外遇，且第三者不但是丈夫的男性好友，還在他們的婚禮上擔任見證人。

根據《星洲日報》報導，印尼一名女子梅麗莎（Meilisa Marditawati）去年9月和丈夫里茲卡（Rizka Khoirul Atok）舉行婚禮，未料婚後才短短2個月，夫妻倆的感情竟急速降溫，里茲卡完全不喜歡被她接近或觸碰，和婚前體貼溫柔的模樣反差極大，就像是變了一個人。

梅麗莎對里茲卡的轉變感到困惑，忍不住偷看對方的手機，想要找出背後原因，沒想到竟發現里茲卡和男性好友的鹹濕對話，兩人還多次入住飯店，梅麗莎這才得知里茲卡其實是一名同性戀，更讓她心碎的是，這名「小王」不但有來參加他們的婚禮，還擔任婚禮的見證人。

得知真相後，梅麗莎崩潰提出離婚，在經歷5個多月的官司和11次出庭後，終於等到法院宣布兩人正式離婚的判決。從梅麗莎分享在Instagram的影片上可以看到，正式離婚當天，她在律師陪同下走出法院，興奮地高舉雙手歡呼，坐進車內後，也能夠看到她臉上洋溢著喜悅的笑容。