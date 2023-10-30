不少動物為了爭奪配偶，同性之間會相互競爭、打鬥。美國懷俄明州有2隻公駝鹿在打鬥過程中，鹿角意外地糾纏在一起、難以解開，雙方打到最後精疲力盡，一隻公駝鹿率先倒下，卻因為相連的鹿角拉倒對手，最終雙雙溺斃在溪水中。

There can only be……? https://t.co/Ul9NbZw08K — TWEETO BANDITO (@DjptrsnMana) October 28, 2023

根據外媒報導，懷俄明州威爾遜附近的魚溪（Fish Creek）內近日發現兩具公駝鹿屍體，在發情期或交配季節，公駝鹿會為了搶奪配偶而發生衝突，懷俄明州狩獵與漁業部門發言人戈克（Mark Gocke）表示，通常牠們不會帶著「把對方弄死」的心態來打鬥，而是等到其中一方選擇退讓，就和平地結束這場競爭賽。

不過戈克指出，在某些罕見的情況下，駝鹿或麋鹿等公鹿在打鬥時，一旦雙方鹿角卡死，就有可能導致悲劇性的結局，比如這對在魚溪中發現的公駝鹿，雖然沒有親眼目擊打鬥的過程，但透過2隻公駝鹿倒下的位置和姿勢可以合理推測事件發生的順序，雙方的鹿角相互卡住後，其中一隻公駝鹿精疲力盡，腿軟倒下時也拖著對手倒下，沉入深度剛好的溪水中，最終雙雙溺斃。

戈克強調，這種死亡方式對駝鹿來說相當罕見，但在5年前曾發生類似案例，2隻公駝鹿同樣鹿角相互卡死，並且打鬥到精疲力盡，最後淹死在池塘裡。由於駝鹿的體型太大、太重，必須使用機器才能將牠們的屍體從溪水中拖出，然而即使有機器的幫助，2隻公駝鹿的鹿角仍緊緊交纏，直到其中一隻的鹿角斷裂，牠們才終於解脫。