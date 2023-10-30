許多人看到蛇避之唯恐不及，不過日本網路上有一隻爆紅生物，乍看之下跟一般蛇無異，卻長了4隻小短腿，奇異外型讓人匪夷所思，更有網友打趣笑說「原來『畫蛇添足』是真的！」事實上牠是「西三趾石龍子」，屬於蜥蜴的一種，因為四肢退化，所以移動方式與蛇一樣呈S形爬行。

這隻在日本網路上爆紅的寵物「西三趾石龍子」（Chalcides striatus）外型雖然像小蛇一樣，但卻長了4隻小短腿，顯得格外軟萌，不少人好奇「這到底是什麼蛇？」事實上牠是一種屬於石龍子科（Scincidae）的蜥蜴，是肉食性動物，以蟋蟀、蝗蟲等昆蟲為主食，常出現在義大利、法國、西班牙和葡萄牙等地。

值得注意的是，牠身上的小短腿其實是退化中的腳，平時沒什麼用處，所以移動方式就跟蛇一樣呈現S形爬行。日本德島一間爬蟲類寵物店「@treemate02」表示，「西三趾石龍子對人類的觸摸很容易接受，也對人類體溫非常依戀，有時還會一直討摸摸。」

畫面曝光後網友們看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「怎麼會有那麼可愛的生物」、「原來『畫蛇添足』是真的」、「什麼啦居然有小腳腳，瞬間被治癒了」、「想和牠握手手」。