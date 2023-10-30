大陸廣東一名大媽昨（29日）在公園健身運動時，拉著一旁的石欄杆進行拉伸動作，沒想到石欄杆竟然不敵神力，當場斷成三截，其中一段碎石更直接將大媽重壓倒地，突如其來的意外嚇得眾人連忙躲避，影片曝光隨即掀起熱議。

綜合陸媒報導，這起意外發生在廣東省揭陽市，當時一群大媽在公園聚會，有人拿著麥克風高歌，也有人在一旁健身鍛鍊，其中一名身穿粉色洋裝的大媽正好雙手拉著石欄杆進行拉伸運動，沒想到當她使勁一拉，石欄杆竟不敵大媽神力，被硬生生扯斷。

根據影片顯示，石欄杆瞬間斷成三截，毫無防備的大媽跌了個四腳朝天，其中一截碎石更直接砸在她身上，其餘兩段碎石則朝著一旁群聚的民眾滾過去，嚇得眾人連忙躍起躲避，以免遭到波及。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這大娘天生神力啊」、「這叫自己搬石頭砸自己的腳」、「是大媽力氣太大，還是工程太渣？」、「阿姨這輩子也沒想到會增加『胸口碎大石』的技能」。不過也有人直言，這件事反映兩個問題，除了大媽素質應該受到譴責之外，欄杆的質量問題更是一大隱憂，「石欄杆竟然一條鋼筋都沒有，太扯了」、「幸好人沒事，這質量可以查一查了」。