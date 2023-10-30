古代鑄劍師為了打造一把好劍，甚至可以將自己的性命賠上，歷史上最有名的就屬干將與莫邪，但是「活人祭劍」真的有用嗎？事實上背後並非全然是迷信，而是有其科學根據。

根據《網易》報導，鐵器在古代是重要的戰略物資，民間鑄劍師深信「夫神物之化，須人而成」，意即要想打造一把寶劍需要用活人鑄劍，歷史上最有名的就屬春秋戰國時期的干將與莫邪，雖說關於夫妻倆鑄劍的版本眾說紛紜，但唯一不變的就是對於活人祭劍的描寫。

其中一說是吳王闔閭命令干將鑄劍，於是干將便四處採集優質鐵礦和銅礦，開爐冶煉，怪的是3個月下來，爐內的金屬遲遲無法熔化為流質，讓干將想不透原因，只能乾著急。莫邪擔心吳王會怪罪干將，想到曾聽聞「活人祭劍」的說法，便毅然決然跳火獻祭，干將傷心之餘打造了兩把絕世寶劍，分別命名為干將劍及莫邪劍。

除了莫邪之外，也有許多鑄劍者以自己的血肉完成寶劍的鑄造，儘管古人「捨身成劍」的行為讓現代人覺得匪夷所思，但事實上背後並非全然是迷信。後來有專家發現，古代主要以木炭作為燃料，因此很難達到鐵熔化所需的高溫，而莫邪跳入劍爐，是想用自己的血肉脂肪作燃料，藉此提高爐火溫度，將鐵礦熔化，但其實將獻祭的活人換成其他大型動物，寶劍也能順利鑄成。