印度一處住家近日遭眼鏡蛇闖入，於是一家人決定焚燒牛糞，試圖用煙霧把蛇趕出去，沒想到蛇還沒趕跑，房子卻先起火，火勢在短短幾分鐘內迅速蔓延，屋內所有物品都瞬間變成灰燼，儘管消防人員抵達現場後，順利撲滅火勢，但這家人的畢生積蓄已經全毀了，預估損失達10萬盧比（約新台幣3.8萬）。

A family's attempt to drive away a cobra from their home with smoke by burning cow dung led to a fire breaking out at their house, reducing all their belongings to ashes within minutes. https://t.co/gkodlT8UqO — IndiaToday (@IndiaToday) October 30, 2023

根據《今日印度》報導，這起事件發生在北方邦班達（Banda），這戶居民在事發日上午10點發現家中闖入一條眼鏡蛇，於是焚燒牛糞，試圖用煙霧把蛇驅趕出去，未料竟把房子燒了，發生一場嚴重火災，火勢迅速蔓延，短短幾分鐘內，家裡的現金、珠寶和糧食都化為灰燼。

當地警方和消防局接獲消息後，立刻派人前往現場救災，並成功控制火勢。報導指出，屋主名為拉伊庫瑪爾（Rajkumar），目前在德里當工人，他和妻子以及5名孩子住在這間房子內，當地稅務局預估這場火災的損失至少10萬盧比，其中包含拉伊庫瑪爾一家人畢生的積蓄與財產。

前陣子印度中央邦霍斯杭格阿巴德（Narmadapuram）一處住宅同樣遭蛇入侵，為了趕出躲進排水管道蛇，屋主將含有殺蟲劑的水倒入水管中，造成蛇誤食而昏迷，當地一名救援蛇經驗豐富的員警趕到現場後，急忙對蛇進行「口對口人工呼吸」，1個小時後蛇居然成功甦醒，最後被員警帶往森林放生。