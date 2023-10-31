義大利發生一起離奇意外，一名懷孕2個月的孕婦日前外出逛街，未料下秒竟天降一隻羅威納犬，不偏不倚地砸在身上，導致孕婦受到重傷，被緊急送往醫院救治，所幸並無大礙，可是狗狗卻沒這麼幸運，在摔落到地面後，痛苦掙扎了1個小時便死亡，目前義大利警方已經介入調查該起事件。

A pregnant woman was hit and seriously injured by a Rottweiler dog that fell out of a third-floor building in the centre of Rome on Friday.https://t.co/cqD9RO8m5T — Wanted in Rome (@wantedinrome) October 27, 2023

根據義大利《共和國報》報導，這起事件發生在10月27日，羅馬一名懷有2個月身孕的孕婦在弗拉蒂納街（Via Frattina）逛街，未料下秒從天而降一隻羅威納犬，從3樓墜落在孕婦身上，隨後重摔至地面，孕婦受到重傷被緊急送往醫院，雖然情況嚴重，但在救治後保住性命，腹中的胎兒也沒有大礙。

至於羅威納犬，根據羅馬報紙指出，牠在經歷1個小時的痛苦掙扎後，不幸在街道上死亡。目擊者受訪表示，事發當時他聽到背後傳來一聲巨響，轉過頭就看到一名女子和一隻狗倒在地上。

羅威納犬的女飼主感到心煩意亂，稱不清楚愛犬為何會從3樓住家摔落。目前義大利警方已經介入調查，因為女飼主家中還有飼養一隻貓咪，警方推測可能是羅威納犬在追逐貓咪玩耍時意外摔落，如果女飼主被發現有管理上的疏失，就可能面臨過失致人重傷罪的指控。