新加坡一名男子今年9月起開始在城市的各個角落藏大鈔，並且將過程拍成影片，讓網友可以循著線索尋寶。他表示這麼做只是想回饋社會，希望找到錢的幸運兒覺得受到眷顧。

根據新加坡《新明日報》報導，一名神秘男子在TikTok帳號「@communitybenefactor」上傳多支影片，內容是他隨機將10元新幣（約新台幣240元）、20元新幣（約新台幣480元）、50元新幣（約新台幣1200元）的紙鈔藏在城市的各個角落，網友只要循著影片中的蛛絲馬跡就能找到錢，塞錢處多半位於新加坡組屋樓下或是公園的長椅、水管及草叢中。

神秘男指出，這起行動的靈感來自國外網友，希望能透過有趣的方式行善，讓大家可以循著線索去找錢，並在尋寶過中提升成就感。此外，他也坦承原本塞的錢是10元新幣，但有網友反應太少了，可能連油錢都不夠，於是從善如流改成50元新幣。

神秘男在TikTok上的尋寶短片點閱率非常高，甚至有些超過40萬觀看次數，被部分人士質疑男子的「善行」只是花小錢蹭大流量，但他強調，會持續推行這項「幸福企劃」，更歡迎其他善心人士一起加入；截至目前為止，神秘男已花費500元新幣（約台幣1.2萬元）將錢藏在19個地方。