日本一名32歲人妻從小外貌出眾，求學時還被譽為校花，出社會後與高中時期的學霸結婚，未料婚後5年，夫妻倆就經常為小事吵架，她還常常被丈夫罵太笨，兩人關係出現裂痕，丈夫甚至越來越少回家，她找到私家偵探幫忙調查，才發現對方居然出軌了。

根據日媒《FRau》報導，32歲人妻「清美（化名）」與丈夫育有一個8歲女兒，她22歲時參加同學會，與一名高中同學重逢，也就是她的丈夫，對方是一名學霸，之後進入知名大學讀書，出社會後找到收入優渥的工作，如今是資訊科技公司的高階主管。

當年22歲的清美在丈夫追求下同意交往，在一起2年就結婚，她提到「高中畢業後她沒有選擇繼續升學，而是在服飾店擔任銷售員，業績相當不錯，婚後在婆婆的建議下辭職，全心待在家裡打點一切」，一開始家庭生活相當美好，未料婚後5年逐漸變調。

清美提到，她曾參加丈夫公司舉辦的活動，卻與他的同事們格格不入，回去後就被嫌笨，要求她繼續讀書，兩人關係也越變越差，丈夫每周只回家兩、三次，之後甚至不匯生活費，讓清美非常傻眼，於是找到私家偵探幫忙。

經私家偵探調查後，發現清美的丈夫果然出軌，交往了一段時間，小三在顧問公司工作，兩人當時還入住一晚6萬日圓（約新台幣1.3萬）的高級飯店，私家偵探看了相當傻眼，表示元配清美為了丈夫成為家庭主婦，如今沒有錢生活，丈夫卻帶小三在外快活。清美得知真相後選擇離婚，丈夫日後仍會支付女兒的學費，清美則選擇重新步入職場為生活打拚。