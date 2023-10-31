大陸考古團隊尋找北宋王朝盛極一時卻突然消失的「東京城」時，意外在河南開封地下發現了上下疊壓在一起的其他城址，並由此揭開「城摞（ㄌㄨㄛˋ）城」的奇景面紗。專家介紹，開封地下共埋藏6座不同朝代的古城，而這裡之所以這麼受古代帝王歡迎，除了擁有豐富的水利網絡設施，有助於社會經濟發展外，還因為開封地處中原，能滿足「得中原者得天下」的說法。

根據大陸《央視》報導，河南開封地底下埋藏著時間跨度2000多年的6座古城，由上至下分別為清代的開封城、明代的開封城、金代的汴梁城、北宋的東京城、唐代的汴京城，以及埋藏最深的戰國時期魏國大梁城。開封市文物管理處處長丘剛表示，除了魏國大梁城因為埋藏太深還未能發現外，其餘5座已經相繼發現且初步探明，而一直以來流傳在民間的傳說「開封城，城摞城，地下埋有幾座城」，也終於被考古證實。

報導指出，古代都城發展史上，大部分都城因為兵火戰亂、城毀國亡等原因，都會採取拋開舊都城、另選新址的做法，但開封雖然經歷戰亂破壞、水患，卻都只是在舊城址上屢淹屢建。

丘剛解釋，從自然環境上看，開封不是理想的建都地點，不僅地勢坦蕩，也沒有大山或山丘作為自然屏障，但開封比起其他古都，擁有更優越的水利網絡設施，不但有人工開鑿的運河，還是水上交通要道，有利於社會經濟發展。

除此之外，開封地處中原腹地，自古以來就有「得中原者得天下」的說法，戰國時期魏國遷都至開封，一方面是想避開強秦侵擾，另一方面也是為了進取中原、謀取霸業，之後北宋東京城又將開封變成「富麗甲天下」的名都，導致人們認為開封是一座「王氣」旺盛的城市，因此開封雖然飽經兵火水患，各朝代統治者也不願放棄這塊寶地。