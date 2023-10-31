美國阿拉斯加州一名攝影師某天在家睡覺時，聽到門廊傳來「咚咚」腳步聲，趕緊起身查看，發現竟是俗稱大山貓的「猞猁」一家人，7隻小猞猁調皮的打鬧，之後牠們的媽媽也出現，攝影師近距離拍了許多照片，直呼這種機會非常難得。

根據《The Dodo》報導，牛頓（Tim Newton）居住在美國阿拉斯加州，他家附近全是樹林，因此常有野生動物經過，某天早上他睡到一半突被吵醒，聽到「咚咚」腳步聲，於是起身查看，打開門隔著紗門向外望，看到門廊上有7隻年幼「猞猁（lynx）」。

小猞猁似乎把牛頓的門廊當成遊樂場，相互追逐、打滾、玩摔跤，不久後牠們的媽媽現身，牛頓趕緊替猞猁拍全家福，表示「我從來沒有見過這麼多猞猁，牠們是出了名的難以捉摸，我只在野外看過幾次，能夠在家近距離觀察，令我非常興奮」。

小猞猁玩了約40分鐘左右，猞猁媽媽才慢慢地帶牠們回家，一起走進森林，牛頓提到，這段相遇就像是奇蹟，「幸好我住在郊區，才有機會拍到這些山貓」。而這組照片拍攝於6年前，近日又引發討論，不少網友表示「猞猁好有靈氣」、「居然能拍到猞猁全家福照，真的是太珍貴了」、「牠們看起來很自在，可見當地生態應該保護的很好」。