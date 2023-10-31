#Increíble 😨 ¡UNA EXPERIENCIA QUE CASI NADIE VIVE PARA CONTAR! 🌊🏄🐋



Un surfista se salvó de morir tras ser golpeado por una ballena cuando disfrutaba de las olas en una playa al norte de Sidney, Australia. Gracias la cámara que llevaba, Jason Breen pudo captar como este… pic.twitter.com/rLPuM4XxZX — Nuestro Diario (@NuestroDiario) October 28, 2023

澳洲一名男子衝浪時突然遭到一隻躍出水面的鯨魚撞擊並跌入大海，幸運的是用於固定腳和衝浪板的腳繩在水中被扯斷，使男子得以脫困游回岸上，幸運撿回一命。約莫33秒的驚險過程全被男子身上的GoPro相機捕捉下來。

綜合外媒報導，澳洲一名55歲男子布林（Jason Breen）日前在雪梨北部進行「風翼衝浪」運動時，沒想到才玩到一半，突然遭到一隻躍出水面的大翅鯨衝撞並沉入大海，由於腳和衝浪板仍被腳繩固定在一起，所以落海後又被鯨魚拖入更深的水域。

萬幸的是，不久後布林的腳繩就斷了，「當我意識到這件事後，立即從鯨魚腹部下方游回水面」，他坦言，很慶幸不該斷的腳繩在關鍵時刻斷裂，讓他可以逃過一劫，身上的GoPro也錄下了驚險瞬間。

布林獲救後仍餘悸猶存，「整件事極度不尋常，這是一片巨大的海洋，甚至有一個人碰巧在附近岬角上拍攝並捕捉到這個畫面！我的GoPro相機也拍下了事發經過，實在是太神奇了」。

「風翼衝浪」是一種使用風翼及水翼衝浪板來衝浪的水上運動。風翼和衝浪板不相連，衝浪者需要將雙腳固定站立在衝浪板上，並用雙手控制充氣式的風翼，藉助風力在水面上滑行。