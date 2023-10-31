澳洲一名男子衝浪時突然遭到一隻躍出水面的鯨魚撞擊並跌入大海，幸運的是用於固定腳和衝浪板的腳繩在水中被扯斷，使男子得以脫困游回岸上，幸運撿回一命。約莫33秒的驚險過程全被男子身上的GoPro相機捕捉下來。

綜合外媒報導，澳洲一名55歲男子布林（Jason Breen）日前在雪梨北部進行「風翼衝浪」運動時，沒想到才玩到一半，突然遭到一隻躍出水面的大翅鯨衝撞並沉入大海，由於腳和衝浪板仍被腳繩固定在一起，所以落海後又被鯨魚拖入更深的水域。

萬幸的是，不久後布林的腳繩就斷了，「當我意識到這件事後，立即從鯨魚腹部下方游回水面」，他坦言，很慶幸不該斷的腳繩在關鍵時刻斷裂，讓他可以逃過一劫，身上的GoPro也錄下了驚險瞬間。

布林獲救後仍餘悸猶存，「整件事極度不尋常，這是一片巨大的海洋，甚至有一個人碰巧在附近岬角上拍攝並捕捉到這個畫面！我的GoPro相機也拍下了事發經過，實在是太神奇了」。

「風翼衝浪」是一種使用風翼及水翼衝浪板來衝浪的水上運動。風翼和衝浪板不相連，衝浪者需要將雙腳固定站立在衝浪板上，並用雙手控制充氣式的風翼，藉助風力在水面上滑行。

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