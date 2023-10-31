今天（10/31）是一年一度的萬聖節，不少人會精心打扮，參與變裝活動。近日一張清朝慈禧太后的照片在網路引發熱議，只見她打扮成觀世音菩薩的模樣，右側站著扮成佛教護法韋馱（ㄊㄨㄛˊ）的李連英，身前還有許多荷花裝飾，被大陸網友笑稱是「Cosplay第一人」。

根據《北京日報》報導，慈禧太后在七旬大壽前的夏天，自比為「大慈大悲救苦救難」的菩薩，於是打扮成觀音的模樣拍照，從照片中可以看到，她身穿團花紋清裝，頭戴毗（ㄆㄧˊ）盧帽，外加五佛冠，左手捧著淨水瓶，右手拿著一串念珠，太監李連英則扮成佛教護法韋馱站在慈禧右側，裝扮成龍女的人則在她的左側。

而在慈禧身前的是盛開的荷花，背後則為山石叢竹的布景，竹子上還掛有一塊牌子，上面寫著「普陀山觀音大士」。除此之外，在清宮舊藏照片中，還有2張拍攝於紫禁城內「中海」，慈禧乘坐在無蓬平底船上的照片，隨她一起拍照的還有隆裕皇后、瑾妃、慶親王奕劻的三格格和四格格、御前女官袁大奶奶、裕德齡、裕德齡母親、裕德齡妹妹裕容齡、總管太監李蓮英等，共15人。

由於萬聖節到來，不少人都會參與變裝活動，慈禧太后裝扮成觀音的照片也被挖出，不少網友看到後都覺得十分有趣，紛紛留言，「這不就是Cosplay嗎？老佛爺100年前就玩過了，你們都是玩人家玩剩下的」、「原來慈禧也愛玩Cosplay」、「雍正也有Cosplay過，看來這愛好是祖傳的」、「果然是皇家，這身行頭沒話說」。