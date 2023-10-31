大陸北京故宮收藏一件「象牙席」，席面平整光滑又柔軟，比草蓆、竹蓆還要涼，是清朝帝后華貴的生活用品，不過製作一件象牙席需使用上百根象牙，節省的雍正帝認為殘忍又奢靡，便下令禁止再製作，如今象牙席只剩3張，相當珍貴。

根據北京故宮博物院介紹，象牙席是明清時期廣州的傳統工藝，不過早在漢代就已出現這項技術，例如《魏書‧列傳第三十‧韓務》記載「務獻七寶床、象牙席。」而象牙席紋理細密又均勻，表面光滑平整，捲起來收納也沒問題，使用上比草蓆、竹蓆還涼爽。

明朝文學家祝允明曾在《野記》提到象牙席的製作方法，廣州的傳統藝師利用象牙細緻紋理與韌性特質，先用藥水浸泡後均勻劈成薄片，再磨製出潔白光澤，編織成各種紋飾，而清代製作的象牙席品質非常好，一度成為官員進貢的貢品。

不過製作象牙席需花費上百根象牙，而且編織工序複雜，不僅勞民又傷財，清雍正皇帝崇尚勤儉，便下令禁廣東象牙席。根據造辦處檔案記載，宮中象牙席原本共有5張，至今只剩3張，而編織象牙席傳世者稀少，因此這項象牙劈絲技術已失傳了。