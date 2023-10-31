南北朝時期動盪不安，宋明帝劉彧（音同玉）在登基前不僅被辱罵是「豬王」，還被扒光衣服、吃豬食，最後忍辱負重殺姪奪位。不過劉彧的上位讓掌握重兵的大臣和諸王不服，紛紛起兵造反，搞得他焦頭爛額，直到一支號稱刀槍不入、所向披靡的「鬼部隊」橫空出世，才穩住了劉彧的皇帝寶座，卻也讓外界對於陰兵來歷深感好奇。

根據《搜狐網》報導，宋明帝登基後引來諸王不滿，紛紛起兵造反，好在他的親弟和小舅子率兵抵抗各路叛軍，不過就在宋明帝的勤王部隊節節敗退之際，一支「鬼部隊」橫空出世，將叛軍一一擊退，讓宋明帝的江山得以穩若磐石。

據說這支「鬼部隊」是由130年前去世的東晉名將蘇峻所率領，底下3千陰兵全穿著東晉軍裝，每次都在夜深人靜時發動突襲，一出手就斬敵數千、攻無不克，很快便平定各路叛軍。鬼部隊大勝後，宋明帝立即加封蘇峻為驃騎大將軍，還建了一座氣勢恢弘的「蘇大將軍廟」。

不過蘇峻是東晉名將，早在百年前就到黃泉之下，又是如何召集舊部殺回陽間，幫助宋明帝平定叛亂？事實上在宋明帝的江山岌岌可危之際，有人獻出一張《藏寶圖》，原來蘇峻在130多年前為了奪天下，準備組建一支特種部隊「啞兵營」，並且秘密籌措所有裝備，後來計畫胎死腹中，他便將裝備藏在一處山洞裡，妄想日後能用上。蘇峻死後，這張《藏寶圖》輾轉流到宋明帝手上，並組建了一支亙古未有的「鬼部隊」。

首先他們重金招募了一批身強體壯的貧家子弟，每家可得白銀300兩，這筆錢在當時來講，能讓十口之家從此衣食無憂，條件就是服下啞藥，成為無法發聲的啞巴；接著又用炭灰將裸露在外的皮膚全部塗黑，並且穿上用油浸泡過的白藤條織成的軟式盔甲，外面再罩上東晉軍裝，打著東晉的旗幟，幫助宋明帝作戰。最可怕的是，他們作戰時全靠特製的「奪魂哨」指揮，哨聲一響猶如鬼哭狼嚎，讓叛軍一看到陰兵就逃之夭夭。

宋明帝穩坐江山後，擔心「鬼部隊」之事外洩，有損帝王尊嚴，竟下狠手將全數士兵淹死。不過宋明帝不但未能高枕無憂，反而心病纏身，每晚都夢見有無數冤魂向他索命，原本健康的身體很快就百病纏身。隨著宋明帝駕崩，陰兵的事情也隨之東窗事發，至此宋明帝借陰兵打天下的來龍去脈才真相大白。