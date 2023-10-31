猴子的智商相當高，為了獲取食物會不擇手段。國外有遊客近日至峇厘島旅遊，當地野生猴子竟懂得與人類交涉，牠們趁遊客不注意時，偷走對方身上的貴重物品，若想要贖回東西就必須拿食物做交換，高明手段被分享於網路，不少人直呼不可思議。

These monkeys are professionals 😂 pic.twitter.com/AddN3oUQik — Will (@dreamsNscience) October 17, 2023

一名網友@Rainmaker1973在社群平台X（原推特）分享影片，峇厘島觀光區一隻野生猴子趁遊客不注意，偷走對方的手機並緊緊握住，另一名女子發現後趕緊過去幫忙，先後拿出兩顆水果，猴子心滿意足才歸還手機，交涉過程讓遊客看傻眼。

加拿大萊斯布里奇大學（University of Lethbridge）心理學教授萊卡（Jean-Baptiste Leca）接受《衛報》訪問時提到，峇厘島不少景區的野生猴子似乎意識到搶人類的東西能夠換取食物，而且最好是手機、錢包和眼鏡等貴重物品，試圖讓利益最大化，牠們平均花17分鐘談判，有時甚至長達25分鐘，搶劫和以物易物的行為是猴子智慧的表現。

影片被影片至網路上，累積2540萬觀看次數，不少網友表示，「天啊！總覺得牠們快進化成人了」、「2012年我與妻子前往印尼烏魯瓦圖廟（Uluwatu Temple）旅遊，一隻猴子就搶走我老婆戴在臉上的眼鏡，當時我們也是用水果才得以換回來」、「猴子學會以物易物了」。