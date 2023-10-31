加拿大地質學研究團隊在安大略省的一處礦坑中，找到了迄今為止發現最古老的水源，至少有高達20億年的歷史，科學家忍不住好奇心，用指尖沾了一小口品嚐，並分享口感，稱這個「最古老的水」又鹹又苦，甚至比海水還要鹹。

綜合外媒報導，加拿大多倫多大學（University of Toronto）的地質學研究團隊於2013年在安大略省的基德礦坑（rocks of Ontario’s Kidd Creek Mine）進行探查，並在地下2.4公里處找到一個充滿流水的洞穴。

地質學教授芭芭拉（Barbara Sherwood Lollar）受訪表示，他們當時首先聞到一股硫酸鹽的氣味，並且尋著這個味道找到了洞穴，看見從岩石縫隙中不斷湧出的流水，「人們肯定會認為這是殘留在岩石內的少量水，但事實上它以極快的速度流動，水量比所有人預期的都還要多。」

隨後團隊對水源進行分析，研究裡面含有的氦、氙等元素，同時也確定水的年齡至少已經20億年，並且在這些年間與世隔絕。除此之外，科學家還在水中發現單細胞生物存在的痕跡，「透過觀察水中的硫酸鹽，能看到由微生物產生的訊號，最重要的是，這必須是在很長一段時間才能產生的。」

地質學研究團隊還發現，這來自20億年前的古老水源表面有一層泡沫，芭芭拉出於好奇，用指尖沾了一小口品嚐，發現液體又鹹又苦，甚至比海水還要鹹。